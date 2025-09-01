В Марий Эл ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА и их публикацию

Под новые ограничения подпадает и распространение любых материалов о последствиях террористических атак с применением дронов

Фото: Динар Фатыхов

В Марий Эл ввели запрет на фото— и видеосъемку последствий атак БПЛА, а также на публикацию таких материалов в СМИ и интернете. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба региона под председательством главы республики Юрия Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— В Республике Марий Эл введен запрет на фото— и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в средствах массовой информации, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», — говорится в официальном сообщении.

Под новые ограничения подпадает не только фиксация самих беспилотных атак, но и публикация, а также распространение любых материалов о последствиях террористических атак с применением дронов. Это включает в себя данные об их типе, месте падения, а также масштабах разрушений.

Особое внимание уделено предотвращению распространения сведений, которые могут способствовать раскрытию мест дислокации объектов Минобороны России, военной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Также запрет касается информации об объектах связи, промышленности и транспорта.

Ранее подобный запрет ввели в Татарстане.

Рената Валеева