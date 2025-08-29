В Татарстане запретили публикацию информации об атаках беспилотников и применении ПВО

Речь идет в том числе о фотографиях и видеозаписях

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запретили в СМИ, соцсетях и мессенджерах публикацию информации, в том числе фотографий и видеозаписей, об атаках беспилотников и применении ПВО. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Запрет принят в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Речь о:

применении и последствиях применения на территории Татарстана беспилотных воздушных летательных аппаратов (БПЛА), включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) их атаки, факт поражения ими объектов и характер нанесенных ими повреждений;

применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), находящихся на территории республики;

местах расположения сооружений систем противодействия БПЛА, в том числе ПВО и РЭБ.

Запрет не распространяется на случаи публикации федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами государственной власти Татарстана и органами местного самоуправления муниципальных образований.

Он будет действовать до отмены режима (уровень базовой готовности), введенного указом президента России от 19 октября 2022 года.

Подобный запрет ранее ввели в Чувашии.

Дарья Пинегина