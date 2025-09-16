Штрафы за бесконтрольный выпас скота вырастут в несколько раз

Инициаторы законопроекта аргументируют необходимость ужесточения ответственности ростом числа ДТП

Фото: Максим Платонов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении штрафов за выпас сельскохозяйственных животных без пастуха и привязи на неогороженных пастбищах и автодорогах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Документ будет доработан перед внесением в Госдуму.

Предлагаемые поправки в ст. 8.26 и 11.21 КоАП предусматривают существенное повышение штрафов. Для должностных лиц штраф увеличится с 500—1000 рублей до 2,5—5 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 5—10 тыс. рублей до 10—20 тыс. рублей. Штраф за выпас животных и прогон через автодороги вне согласованных с владельцами участков мест также вырастет с 300 рублей до 2,5 тыс. рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Инициаторы законопроекта аргументируют необходимость ужесточения ответственности ростом числа ДТП с участием сельскохозяйственных животных. Согласно статистике МВД РФ, приведенной в пояснительной записке, в 2016 году в таких ДТП погибли 26 и пострадали 472 человека, а в 2023 году эти цифры выросли до 92 и 935 соответственно.

Рената Валеева