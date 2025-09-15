В Татарстане начался сезон охоты на пушных зверей и лося

Среди них также лисица, заяц и корсак

Фото: Реальное время

Сегодня, 15 сентября, в Татарстане открылся сезон охоты на ряд пушных животных и лося. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.

Охотникам разрешено добывать следующие виды:

лисица: с 15 сентября по 28 февраля;

заяц-русак: с 15 сентября по 28 февраля;

корсак: с 15 сентября по 28 февраля;

лось (все половозрастные группы): с 15 сентября по 10 января.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает охотникам о строгом соблюдении правил охоты и пожарной безопасности, установленных норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, а также техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

5 августа в Татарстане начался сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак (ретриверов, спаниелей и др.) и ловчих птиц.

Рената Валеева