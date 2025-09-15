Первый среди первых: Минниханов набрал наибольшее число голосов на выборах глав регионов России

ЦИК подвел предварительные итоги голосования. За действующего раиса проголосовали 88,09% избирателей

Фото: Артем Дергунов

Вчера, 14 сентября, в России завершился Единый день голосования. Он проходил с 12 по 14 сентября в 81 субъекте страны. В 20 из них состоялись прямые выборы губернаторов, в одном — выборы главы региона через парламент, еще в 11 голосовали за депутатов законодательных собраний. О результатах — в материале «Реального времени».



Минниханова выбрали 1,9 млн татарстанцев

Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов набрал 88,09% голосов при подсчете 100% протоколов. Это самый большой результат среди глав регионов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. За главу республики проголосовали 1,9 млн человек.

В остальных регионах страны лидерами стали:

Реальное время / realnoevremya.ru

Реальное время / realnoevremya.ru

Явка в Татарстане превысила общероссийскую

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, итоговая явка в Единый день голосования составила 47%.

— Это на 8% выше, чем в аналогичный (период, — прим. ред.) по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году, — передает ее слова РИА «Новости».

В Татарстане только на 18:00 14 сентября проголосовало 66,5% от общего числа избирателей. Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за высокую явку.

— Хочу поблагодарить каждого из вас за вашу гражданскую позицию. Выборы завершены, более 75% избирателей приняли активное участие в этой работе. Я искренне благодарю все города, районы республики. Все было организовано на самом высоком уровне, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Памфиловой, в выборах приняли участие около 26 млн россиян. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты, зафиксировано не было, подчеркнула она. Недействительными были признаны лишь 908 бюллетеней. Следили за ходом голосования более 149 тыс. наблюдателей.



Единый день голосования в России завершился. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Последними завершили работу участки в Калининградской области (+1 час к московскому времени), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Галия Гарифуллина