Спрос россиян на поездки в Китай резко вырос после отмены виз
Самым популярным китайским городом среди российских путешественников стал Пекин
Отмена визового режима для граждан России привела к значительному росту спроса на поездки в Китай. Об этом сообщили в RT со ссылкой на OneTwoTrip. Они констатировали существенное увеличение количества заказов в сентябре.
Доля авиазаказов в Китай увеличилась на 63%, а количество купленных авиабилетов выросло в 2,4 раза.
— В августе страна находилась на четвертом месте среди всех заграничных направлений с долей 5,6%, сейчас же Китай поднялся на вторую строчку рейтинга, — отмечают аналитики.
Самым популярным китайским городом среди российских путешественников стал Пекин, на который приходится 25,6% всех бронирований. Далее следуют Шанхай (20,4%), Гуанчжоу (13,4%), Санья (5,5%) и Харбин (5,3%).
Одновременно с ростом спроса на авиабилеты увеличилось и количество забронированных отелей. В сентябре число бронирований выросло на 25%. Наибольшей популярностью пользуются отели в Шанхае (28,6%), Пекине (21,3%) и Гуанчжоу (14,5%). В топ-5 также вошли Шэньчжэнь (5,0%) и Чэнду (2,7%).
