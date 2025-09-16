Новости общества

Спрос россиян на поездки в Китай резко вырос после отмены виз

10:03, 16.09.2025

Самым популярным китайским городом среди российских путешественников стал Пекин

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Отмена визового режима для граждан России привела к значительному росту спроса на поездки в Китай. Об этом сообщили в RT со ссылкой на OneTwoTrip. Они констатировали существенное увеличение количества заказов в сентябре.

Доля авиазаказов в Китай увеличилась на 63%, а количество купленных авиабилетов выросло в 2,4 раза.

— В августе страна находилась на четвертом месте среди всех заграничных направлений с долей 5,6%, сейчас же Китай поднялся на вторую строчку рейтинга, — отмечают аналитики.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Самым популярным китайским городом среди российских путешественников стал Пекин, на который приходится 25,6% всех бронирований. Далее следуют Шанхай (20,4%), Гуанчжоу (13,4%), Санья (5,5%) и Харбин (5,3%).

Одновременно с ростом спроса на авиабилеты увеличилось и количество забронированных отелей. В сентябре число бронирований выросло на 25%. Наибольшей популярностью пользуются отели в Шанхае (28,6%), Пекине (21,3%) и Гуанчжоу (14,5%). В топ-5 также вошли Шэньчжэнь (5,0%) и Чэнду (2,7%).

Рената Валеева

