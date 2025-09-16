Новости общества

Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям против России

09:23, 16.09.2025

Он поставил главе США условие по урегулированию украинского конфликта

Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям против России
Фото: скриншот видео reuters.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу США Дональда Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям и гарантиям безопасности для Украины с целью урегулирования продолжающегося конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью Sky News 16 сентября.

— Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа, — подчеркнул Зеленский.

взято с сайта whitehouse.gov

По его словам, «единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности».

Рената Валеева

