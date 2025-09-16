Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям против России

Он поставил главе США условие по урегулированию украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу США Дональда Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям и гарантиям безопасности для Украины с целью урегулирования продолжающегося конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью Sky News 16 сентября.

— Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, «единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности».

Рената Валеева