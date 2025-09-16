Хорватия предложила Венгрии и Словакии альтернативу российской нефти через Адриатический нефтепровод

Сегодня страна может гарантировать странам поставку более 12 млн тонн нефти

Фото: Артем Дергунов

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения, используя мощности Адриатического нефтепровода (JANAF). Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в интервью телеканалу CNN.

— Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности. Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбате в Венгрии и НПЗ в Братиславе в Словакии, — подчеркнул Пленкович.

Премьер-министр Хорватии заверил, что «нет никакого риска для поставок нефти в две соседние страны» и выразил готовность Хорватии «помочь» Венгрии и Словакии в вопросах энергетической безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

JANAF соединяет терминал в порту Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

Данное предложение прозвучало на фоне опасений Венгрии относительно безопасности поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из-за участившихся ударов на украинской территории.

Рената Валеева