Венгрия заявила об остановке поставок нефти по «Дружбе» из-за новой атаки со стороны Украины

Это уже третий подобный инцидент за последнее время

Фото: Максим Платонов

Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» вновь остановлены в результате атаки со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Это уже третий подобный инцидент за последнее время, передает РИА «Новости».

— Ночью мы получили известие о еще одной — уже третьей за короткий период — атаке на нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны, — написал Сийярто в Facebook*.

Ранее о возможной остановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за новой атаки сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Сийярто назвал атаку на нефтепровод «очередной попыткой втянуть Венгрию в войну» и заявил, что Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине. «Это не получится», — подчеркнул министр.

Напомним, в понедельник Сийярто сообщал о прекращении поставок нефти в Венгрию на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на «Дружбу». Транзит был возобновлен вечером во вторник. Будапешт выразил благодарность России за оперативный ремонт.



Рената Валеева