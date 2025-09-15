Объявлены лауреаты Госпремии Татарстана имени М.И. Махмутова
Указ вступает в силу со дня его подписания
Раис Татарстана подписал указ о присуждении Госпремии республики имени М.И. Махмутова в 2025 году. Лауреатами премии за выдающиеся достижения в области педагогики стали:
- Гарипова Эльвира Закариевна — учитель начальных классов ГБОУ «Казанская школа-интернат №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- Осипов Петр Николаевич — доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального и педагогического образования ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».
В 2024 году лауреатами премии стали Ильмира Фазылзянова, учитель истории и обществознания казанской гимназии №184 имени М.И. Махмутова, и Диляра Шакирова, ведущий научный сотрудник Центра реализации программ и проектов Института развития образования Татарстана.
Справка
Государственная премия имени М.И. Махмутова присуждается педагогам образовательных организаций за научно-методические достижения в области дидактики, подготовки педагогов и внедрение эффективных технологий в процесс образования. Премия учреждена в память о выдающемся ученом-педагоге и востоковеде Мирзе Исмаиловиче Махмутове.
