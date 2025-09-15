Новости общества

14:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФСБ накрыли группировку, которая перевела ВСУ более 2,5 млрд рублей

11:43, 15.09.2025

Задержаны пять человек

Фото: взято с телеграм-канала Следкома

Российские правоохранительные органы раскрыли деятельность ОПГ, которая перевела украинским националистам около 2,5 млрд рублей. Бенефициаром схемы являлся латвийский бизнесмен, связанный с крупным международным холдингом микрофинансовых организаций. Об этом сообщил Следком России.

Преступники совершали переводы через фиктивные займы на подконтрольные фирмы за рубежом. Всего с 2022 по 2024 год выполнено около 500 нелегальных транзакций. Часть украденных средств оставалась у членов группы, но часть регулярно переправлялась для поддержки ВСУ.

Задержаны пять человек, шестой объявлен в международный розыск. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот денежных средств» и «Содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что ФСБ лишила российского гражданства уроженца Украины, проживавшего в Челнах.

Наталья Жирнова

Общество

