ФСБ накрыли группировку, которая перевела ВСУ более 2,5 млрд рублей

Задержаны пять человек

Российские правоохранительные органы раскрыли деятельность ОПГ, которая перевела украинским националистам около 2,5 млрд рублей. Бенефициаром схемы являлся латвийский бизнесмен, связанный с крупным международным холдингом микрофинансовых организаций. Об этом сообщил Следком России.

Преступники совершали переводы через фиктивные займы на подконтрольные фирмы за рубежом. Всего с 2022 по 2024 год выполнено около 500 нелегальных транзакций. Часть украденных средств оставалась у членов группы, но часть регулярно переправлялась для поддержки ВСУ.

Задержаны пять человек, шестой объявлен в международный розыск. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот денежных средств» и «Содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что ФСБ лишила российского гражданства уроженца Украины, проживавшего в Челнах.

Наталья Жирнова