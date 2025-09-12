ФСБ лишила российского гражданства уроженца Украины, проживавшего в Челнах

Он представлял угрозу национальной безопасности страны

Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану приняло решение о прекращении гражданства России в отношении 52-летнего жителя Набережных Челнов.

Мужчина, уроженец Львовской области Украины, получил российское гражданство в 2009 году. По данным спецслужбы, этот человек совершал действия, которые представляли угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации», подобные действия являются основанием для прекращения гражданства страны.

Наталья Жирнова