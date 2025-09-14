В России завершился Единый день голосования

Последними завершили работу участки в Калининградской области

Фото: Динар Фатыхов

В России завершился Единый день голосования. Избирательные участки закрылся в 20:00 по местному времени. Последними завершили работу участки в Калининградской области (+1 час к московскому времени), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. В этом году жители 20 регионов выбирали губернаторов и порядка 46 тыс. депутатов, но не Госдумы — это связано с принятыми в 2024 году поправками, которые запретили проводить довыборы в год, предшествующий проведению основных в нижнюю палату парламента.

Напомним, действующий раис Татарстана Рустам Минниханов набирает на выборах в регионе 91,65% голосов по итогам обработки первых 0,33% протоколов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,54%, на третьем месте — Руслан Юсупов (ЛДПР) с 2,06%, на четвертом — Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») с 1,61%.

Час назад в Татарстане также завершился единый день голосования, который стартовал сегодня в 7 утра. Избирательные участки закрыты.

По данным на 18:00, в республике проголосовало 66,5% от общего числа избирателей.



Напомним, что в республике были открыты 2 752 избирательных участка, где прошли выборы раиса Татарстана, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей республики.

Елизавета Пуншева