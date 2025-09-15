Метшин объявил предварительные результаты выборов в Казгордуму

Партия «Единая Россия» лидирует по итогам голосования за депутатов Казанской городской Думы по партийным спискам, набрав 69,9% голосов

Фото: Динар Фатыхов

Партия «Единая Россия» лидирует по итогам голосования за депутатов Казанской городской думы по партийным спискам, набрав 69,9% голосов. Предварительные результаты огласил мэр города Ильсур Метшин на оперативном совещании в понедельник.

Согласно данным:

второе место заняла КПРФ с 13%;

третье — «Справедливая Россия» с 6,76%;

За ними следуют ЛДПР (5,25%) и «Новые люди» (3,62%).

По одномандатным округам 18 мандатов получили кандидаты от «Единой России». По одному мандату у ЛДПР и «Новых людей», еще пять мандатов завоевали самовыдвиженцы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мэр Казани поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение выборов: «Огромное спасибо всем, кто принимал участие. Большая нагрузка была на команду. Это была огромная армия, которая сделала все для того, чтобы выборы прошли достойно».

Окончательные итоги выборов будет подводить Центральная избирательная комиссия.

Список избранных депутатов:

От «Единой России»: Камиль Закиров, Юрий Казаков, Айдар Абдулхаков, Сергей Черепанов, Иван Багаев, Малика Гельмутдинова, Владимир Беляков, Далия Гайнанова, Марсель Шарапов, Сергей Новоселов, Юрий Никоноров, Дина Лаврикова, Айнур Ялилов, Рустам Рамазанов, Евгения Коцарь, Наиль Галеев, Радик Салимгараев, Эдуард Хуснутдинов.

От ЛДПР: Альбина Мурзыева.

От «Новых людей»: Айдар Мифтахов.

Самовыдвиженцы: Альфред Валиев, Андрей Беляков, Юрий Золотарев, Гузель Сагитова, Булат Ахметгараев.

Метшин также сообщил, что концерт фестиваля «Всей семьей на выборы» у «Ак Барс Арены» собрал, по данным МВД, 115 тыс. зрителей.

Анастасия Фартыгина