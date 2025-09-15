В Казани на семейный концерт в честь выборов пришло более 115 тыс. человек

Фото: Артем Дергунов

Более 115 тыс. человек стали гостями масштабного семейного концерта и фестиваля, прошедшего в Казани в день выборов. Такую цифру, основанную на данных управления внутренних дел, озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

По его словам, мероприятие установило рекорд посещаемости. Изначально сообщалось о 64 тыс. зрителей на концертной площадке, однако фактическое число гостей, прошедших через рамки, оказалось почти вдвое больше.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мэр особо отметил семейный формат праздника, который, по его мнению, стал одной из причин такой высокой явки. Многие казанцы приходили на мероприятие целыми семьями.

— Впервые в таком масштабе мы провели, и вызвало такую неподдельную радость это семейный формат нынешних выборов, — заявил Ильсур Метшин.

Он также уточнил, что на фестивале присутствовали не только жители Казани, но и гости из других городов и районов Татарстана.

Напомним, что действующий раис Татарстана Рустам Минниханов набирает 88,09% голосов при подсчете 100% протоколов, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК России. Его число голосов — 1,96 млн.



Анастасия Фартыгина