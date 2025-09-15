В Казани на семейный концерт в честь выборов пришло более 115 тыс. человек
Более 115 тыс. человек стали гостями масштабного семейного концерта и фестиваля, прошедшего в Казани в день выборов. Такую цифру, основанную на данных управления внутренних дел, озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.
По его словам, мероприятие установило рекорд посещаемости. Изначально сообщалось о 64 тыс. зрителей на концертной площадке, однако фактическое число гостей, прошедших через рамки, оказалось почти вдвое больше.
Мэр особо отметил семейный формат праздника, который, по его мнению, стал одной из причин такой высокой явки. Многие казанцы приходили на мероприятие целыми семьями.
— Впервые в таком масштабе мы провели, и вызвало такую неподдельную радость это семейный формат нынешних выборов, — заявил Ильсур Метшин.
- Он также уточнил, что на фестивале присутствовали не только жители Казани, но и гости из других городов и районов Татарстана.
Напомним, что действующий раис Татарстана Рустам Минниханов набирает 88,09% голосов при подсчете 100% протоколов, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК России. Его число голосов — 1,96 млн.
