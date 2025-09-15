Участники БРИКС посетят матч «Ак Барса» и театр им. Г. Камала

На это неделе в Казани стартует международный молодежный форум БРИКС, который продлится с 20 по 28 сентября

Фото: Реальное время

Международный молодежный форум стран БРИКС соберет 150 участников из 13 стран мира. Фестиваль пройдет в Казани с 20 по 28 сентября, официальное открытие запланировано на 22 сентября, сообщает мэрия города.

Инициатива проведения молодежного мероприятия была выдвинута мэром Казани Ильсуром Метшиным на заседании Ассоциации городов БРИКС+ в Тегеране в апреле прошлого года. Участниками фестиваля станут молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет.



Символом международного сотрудничества станет создание аллеи «Друзья мира». В образовательной сфере запланировано открытие Юношеской библиотеки стран БРИКС+ в стенах Гимназии №107, а культурная программа фестиваля включает экскурсии по главным достопримечательностям Казани. Участники посетят Казанский кремль, Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала, экстрим-парк «Урам» и Казанский зооботанический сад.

Согласно сообщению, спортивную составляющую представит посещение хоккейного матча между командами «Ак Барс» (Казань) и «Авангард» (Омск), что позволит иностранным гостям познакомиться с популярным в России видом спорта.

Наталья Жирнова