В Казани пройдет песенный конкурс «Бриксовидение» на молодежном фестивале БРИКС+

Торжественная церемония открытия запланирована на 22 сентября в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала

Фото: Реальное время

В Казани стартует первый в истории объединения БРИКС+ молодежный фестиваль. С 20 по 22 сентября город примет 150 талантливых подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 13 стран. Об этом сообщили на «деловом понедельнике».

Участники приедут из России, Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, Турции, Эфиопии, Индонезии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта и Ирана. Мероприятие позиционируется как масштабный праздник дружбы и культурного обмена.

Идея провести такой фестиваль в Казани была предложена мэром города Ильсуром Метшиным на заседании ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране полгода назад. Торжественная церемония открытия запланирована на 22 сентября в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина