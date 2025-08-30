Стало известно, во сколько обойдется проведение Детского фестиваля БРИКС+

Он пройдет в сентябре этого года в Казани

Фото: Реальное время

На данный момент идет поиск организаторов для проведения Детского фестиваля БРИКС+ в Казани. Это следует из информации на сайте госзакупок.

Судя по суммам в документах, на организацию планируют выделить 30,7 млн рублей. Сюда входит полное обеспечение проведения мероприятий, а также логистика, питание и проживание делегатов.

Заказчик — Комитет по делам детей и молодежи города, исполнитель контракта еще не найден.

Напомним, что Детский фестиваль БРИКС+ пройдет в столице Татарстана с 20 по 28 сентября, а идею проведения мероприятия в Казани выдвинул Ильсур Метшин в апреле на заседании в Тегеране.

Наталья Жирнова