Новости общества

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно, во сколько обойдется проведение Детского фестиваля БРИКС+

18:28, 30.08.2025

Он пройдет в сентябре этого года в Казани

Стало известно, во сколько обойдется проведение Детского фестиваля БРИКС+
Фото: Реальное время

На данный момент идет поиск организаторов для проведения Детского фестиваля БРИКС+ в Казани. Это следует из информации на сайте госзакупок.

Судя по суммам в документах, на организацию планируют выделить 30,7 млн рублей. Сюда входит полное обеспечение проведения мероприятий, а также логистика, питание и проживание делегатов.

Заказчик — Комитет по делам детей и молодежи города, исполнитель контракта еще не найден.

Напомним, что Детский фестиваль БРИКС+ пройдет в столице Татарстана с 20 по 28 сентября, а идею проведения мероприятия в Казани выдвинул Ильсур Метшин в апреле на заседании в Тегеране.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также