АО «Казэнерго» подготовилось к отопительному сезону почти за полмиллиарда

Организация сообщила о готовности к сезону 2025/2026

Фото: Максим Платонов

АО «Казэнерго» завершило подготовку к отопительному сезону, вложив в реконструкцию и ремонт теплоэнергетического хозяйства 496 млн рублей. Об этом сообщили на портале мэрии Казани.

Сообщается, что за время подготовки отремонтировано 13 км тепловых сетей, установлены современные котлоагрегаты на четырёх котельных, заменено 90 единиц оборудования. Отремонтированы 25 зданий котельных и 13 дымовых труб.

Персонал предприятия прошёл аттестацию, сформирован аварийный запас материалов. По результатам проверки получен акт готовности с оценкой «готов». В настоящее время завершается строительство новой котельной мощностью 9 Гкал/ч в Военном городке-33.

Наталья Жирнова