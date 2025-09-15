В Вахитовском районе Казани временно отключат холодную воду
Это связано с работами по подключению нового участка водопровода
В связи с проведением работ по подключению нового участка водопровода на ул.Касаткина будет временно прекращена подача холодной воды. Об этом сообщил «Водоканал».
Отключение запланировано на период с 09:00 29 сентября 2025 года до 06:00 30 сентября 2025 года.
Под отключение попадут следующие улицы:
- З. Космодемьянской,17.
- Касаткина,11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 23, 25, 28, 29/35, 30, 32, 33, 35/5, 37, 20б,22, 24, 26, 31/70.
- Нагорная,35/18.Ул.
- Набережная реки Казанка, 1, 1а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27а
- Пушкина,37, 86, 86а.
- Федосеевская, 50, 54, 56, 58, 5, 7а, 46, 52, 70/31, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 23а,25, 27а, 29, 31а, 32, 33, 35/29, 39.
- Япеева,18/35, 19, 25.
В зону отключения попадают 16 многоквартирных домов, 39 частных домовладений, одна школа и 21 административное здание.
Напомним, что Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду еще в ряде домов.
