Россия может увеличить число авиарейсов в Китай после введения безвизового режима

Сейчас между Россией и Китаем действуют 36 маршрутов, которые обслуживают восемь российских и десять китайских авиакомпаний

Фото: Максим Платонов

Россия может увеличить количество авиарейсов с Китаем после введения безвизового режима для россиян, который начнется с 15 сентября 2025 года. Об этом РИА «Новости» заявил министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Крупнейший авиаперевозчик России, группа «Аэрофлот», уже выполняет рейсы в шесть городов Китая. После введения безвиза компания ожидает роста пассажиропотока между странами.

Сейчас между Россией и Китаем действуют 36 маршрутов, которые обслуживают восемь российских и десять китайских авиакомпаний. В общей сложности выполняется 230 рейсов в неделю.

Напомним, что ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Анастасия Фартыгина