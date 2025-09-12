ФСБ задержала мигранта, оправдавшего теракт в «Крокус Сити Холле»
На него возбудили уголовное дело
Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Мужчина являлся сторонником радикальной религиозной идеологии. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По данным расследования сообщается, что мужчина размещал в мессенджере «Телеграм» комментарии, оправдывающие террористический акт в «Крокус Сити Холле».
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Ранее в Татарстане прекратили гражданство россиянина, уроженца Украины, по решению ФСБ.
