Польша направит 40 тыс. военных к границам с Белоруссией и Россией

Совместные маневры России и Белоруссии запланированы на 12—16 сентября и пройдут на белорусской территории

Польша перебрасывает около 40 тыс. военнослужащих к восточной границе. Решение связано с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и призвано, по словам властей, стать «адекватным ответом» на них, сообщает Anadolu Agency.

Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он напомнил, что с масштабных учений началось полномасштабное вторжение России на Украину, и поэтому Польша готовится к потенциально аналогичному развитию событий.

Совместные маневры России и Белоруссии запланированы на 12—16 сентября и пройдут на белорусской территории. Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее заявлял, что учения носят исключительно оборонительный характер. По его словам, их цель — отработать сценарий отражения возможной агрессии против Союзного государства.

Накануне Польша инициировала срочное собрание ООН.



Анастасия Фартыгина