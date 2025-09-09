Польша закрывает границу с Беларусью из-за военных учений

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября и будут включать более 13 тыс. военнослужащих, которые отработают маневры для защиты России и Беларуси

Польша приняла решение полностью закрыть границу с Беларусью в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025». Ограничения вступят в силу в ночь с 11 на 12 сентября, но срок их действия пока не определен, пишет ТАСС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о закрытии на заседании правительства, подчеркнув: «На территории Беларуси в непосредственной близости от польской границы начинаются весьма агрессивные — с точки зрения военной доктрины — российско-белорусские учения. По соображениям государственной безопасности мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы».

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября и будут включать более 13 тыс. военнослужащих, которые отработают маневры для защиты Союзного государства России и Беларуси. В ответ на эти маневры Польша вместе с НАТО проводит свои учения под названием «Железный защитник», в которых участвуют около 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.

Ранее МИД Польши обратился к своим гражданам с рекомендацией воздержаться от поездок в Белоруссию и по возможности покинуть страну любыми доступными средствами.



Анастасия Фартыгина