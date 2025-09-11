«Радиостанция Судного дня» передала сигнал на фоне заявлений о русских БПЛА в Польше

Сообщение появилось 10 сентября в 16:40 по мск

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

10 сентября в 16:40 по мск радиостанция УВБ-76 передала загадочное сообщение: слово «Ихтиоз».

Ранее, 10 сентября, польский премьер Дональд Туск публично обвинил Россию в запуске дронов на территории Польши, но не предоставил убедительных доказательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запросов от польского руководства, добавив, что обвинения России в провокациях звучат ежедневно без представления реальных аргументов.

Польша 9 сентября заявила, что закрывает границу с Беларусью из-за военных учений.



Наталья Жирнова