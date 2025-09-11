В США убили консервативного активиста Чарли Кирка

Он был соратником президента США Дональда Трампа

Убийство произошло в кампусе Университета Юта Вэлли, где 31-летний американский консервативный блогер и активист Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления. Пуля попала в шею политика.

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть соратника в социальной сети Truth.

— Замечательный и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя! — написал президент США в социальной сети.

Директор американского ФБР Кэш Пател уточнил, что человек, который ранее был взят под стражу, «освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов». Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале высказал предположение, что убийство Кирка могло стать сигналом для Трампа.

Ранее стало известно, что разговор Трампа и Путина может состояться в ближайшие пару дней.

