Разговор Трампа и Путина может состояться в ближайшие пару дней

08:33, 08.09.2025

Об этом прессе заявил президент США

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести разговор с главой России Владимиром Путиным. Прессе американский лидер уточнил, что встреча состоится буквально в ближайшие дни.

— Очень скоро. В ближайшие пару дней,— сказал президент США журналистам.

На прошлой неделе Дональд Трамп уже заявлял о будущем телефонном разговоре с президентом России. Разговор состоится для обсуждения шагов по урегулированию ситуации вокруг России и Украины.

— Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет, — добавил тогда американский президент.

Недавно Трамп заявил, что «недоволен» ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ.

Наталья Жирнвоа

