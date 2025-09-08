Разговор Трампа и Путина может состояться в ближайшие пару дней

Об этом прессе заявил президент США

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести разговор с главой России Владимиром Путиным. Прессе американский лидер уточнил, что встреча состоится буквально в ближайшие дни.

— Очень скоро. В ближайшие пару дней,— сказал президент США журналистам.

На прошлой неделе Дональд Трамп уже заявлял о будущем телефонном разговоре с президентом России. Разговор состоится для обсуждения шагов по урегулированию ситуации вокруг России и Украины.



— Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет, — добавил тогда американский президент.

Недавно Трамп заявил, что «недоволен» ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ.

Наталья Жирнвоа