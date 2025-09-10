Новости общества

В Казани названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

16:58, 10.09.2025

Лидером стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц

Фото: Реальное время

В сентябре в Казани определились самые высокооплачиваемые вакансии. Лидером стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Этот анализ провел сервис SuperJob, который изучил более 79 тыс. предложений по всей стране.

  • На втором месте находится вакансия руководителя строительного объекта, где зарплата составляет от 110 до 160 тыс. рублей, включая премии и оплату курсов повышения квалификации.
  • Третью позицию занял ведущий инженер-проектировщик по отоплению и вентиляции с доходом от 100 тыс. рублей. Для иногородних сотрудников предусмотрены льготное питание и компенсация аренды жилья.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В список также вошли врач — акушер-гинеколог с зарплатой от 100 тыс. рублей и менеджер по продажам в производственной компании с доходом от 85 до 130 тыс. рублей.

Согласно данным SuperJob, самые высокие зарплаты предлагаются в таких сферах, как ретейл, оптовые продажи, строительство, производство, здравоохранение и IT.

Напомним, что Сервис «Авито Работа» подвел итоги летнего сезона на российском рынке труда и выявил наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в Казани по двум направлениям: рабочие и линейные специальности, а также профессии в категории транспорта и логистики. В категории рабочих и линейных профессий самым востребованным специалистом в Казани летом 2025 года стал разнорабочий.

Анастасия Фартыгина

Общество Татарстан

