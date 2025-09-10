В Казани названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Лидером стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц

Фото: Реальное время

В сентябре в Казани определились самые высокооплачиваемые вакансии. Лидером стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Этот анализ провел сервис SuperJob, который изучил более 79 тыс. предложений по всей стране.

На втором месте находится вакансия руководителя строительного объекта, где зарплата составляет от 110 до 160 тыс. рублей, включая премии и оплату курсов повышения квалификации.

Третью позицию занял ведущий инженер-проектировщик по отоплению и вентиляции с доходом от 100 тыс. рублей. Для иногородних сотрудников предусмотрены льготное питание и компенсация аренды жилья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В список также вошли врач — акушер-гинеколог с зарплатой от 100 тыс. рублей и менеджер по продажам в производственной компании с доходом от 85 до 130 тыс. рублей.

Согласно данным SuperJob, самые высокие зарплаты предлагаются в таких сферах, как ретейл, оптовые продажи, строительство, производство, здравоохранение и IT.

Напомним, что Сервис «Авито Работа» подвел итоги летнего сезона на российском рынке труда и выявил наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в Казани по двум направлениям: рабочие и линейные специальности, а также профессии в категории транспорта и логистики. В категории рабочих и линейных профессий самым востребованным специалистом в Казани летом 2025 года стал разнорабочий.

Анастасия Фартыгина