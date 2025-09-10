В Казани названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября
Лидером стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц
В сентябре в Казани определились самые высокооплачиваемые вакансии. Лидером стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Этот анализ провел сервис SuperJob, который изучил более 79 тыс. предложений по всей стране.
- На втором месте находится вакансия руководителя строительного объекта, где зарплата составляет от 110 до 160 тыс. рублей, включая премии и оплату курсов повышения квалификации.
- Третью позицию занял ведущий инженер-проектировщик по отоплению и вентиляции с доходом от 100 тыс. рублей. Для иногородних сотрудников предусмотрены льготное питание и компенсация аренды жилья.
В список также вошли врач — акушер-гинеколог с зарплатой от 100 тыс. рублей и менеджер по продажам в производственной компании с доходом от 85 до 130 тыс. рублей.
Согласно данным SuperJob, самые высокие зарплаты предлагаются в таких сферах, как ретейл, оптовые продажи, строительство, производство, здравоохранение и IT.
Напомним, что Сервис «Авито Работа» подвел итоги летнего сезона на российском рынке труда и выявил наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в Казани по двум направлениям: рабочие и линейные специальности, а также профессии в категории транспорта и логистики. В категории рабочих и линейных профессий самым востребованным специалистом в Казани летом 2025 года стал разнорабочий.
