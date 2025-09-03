Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии лета в Казани

Самой высокооплачиваемой профессией в сфере транспорта и логистики стала «машинист спецтехники»

Сервис «Авито Работа» подвел итоги летнего сезона на российском рынке труда и выявил наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в Казани по двум направлениям: рабочие и линейные специальности, а также профессии в категории транспорта и логистики.

В категории рабочих и линейных профессий самым востребованным специалистом в Казани летом 2025 года стал «разнорабочий». Средняя предлагаемая зарплата для разнорабочих составила 87 286 руб./месяц.

Однако самой высокооплачиваемой профессией в этой категории оказался «плиточник», получающий в среднем 196 316 руб./месяц. Высокий уровень оплаты труда обусловлен тем, что работа плиточника требует высокой точности и аккуратности, а качество и внешний вид ремонта напрямую зависят от мастерства специалиста.

В категории транспорта и логистики лидирующую позицию по востребованности заняли курьеры. В Казани среднее зарплатное предложение для них составило 144 162 руб./месяц.

Самой высокооплачиваемой профессией в сфере транспорта и логистики стал «машинист спецтехники»: летом 2025 года специалисты получали в среднем 147 289 руб./месяц. Такая оплата обусловлена высокой ответственностью за управление крупной и сложной техникой, от которой зависит успешное выполнение строительных и транспортных задач.

С начала 2025 года Татарстан занял шестое место в России по количеству открытых вакансий для педагогов, предложив 2,7 тыс. рабочих мест.



