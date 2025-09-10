К концу сентября — в октябре в парках Казани будут действовать 500 точек Wi-Fi

На улицах города уже установили 200 бесплатных общедоступных точек

Фото: Динар Фатыхов

В торговых центрах, гостиницах, магазинах Казани сегодня насчитывается 508 Wi-Fi-точек. «Этого, конечно, недостаточно, и мы планируем эту сеть в дальнейшем развивать», — заверил на пресс-конференции глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Однако, по его словам, горожанам нужна возможность подключаться к интернету и на улице.

— Большинство бесплатных Wi-Fi-точек расположено в торговых центрах, гостиницах, магазинах, и, чтобы подключиться, приходится заходить внутрь. Кому-то это может быть неудобно. Хотел бы поблагодарить оператора связи «Уфанет», [который] развивает сеть общественных точек на улицах, в парках и скверах городов. Сейчас установили 200 точек, доступных любому горожанину абсолютно бесплатно. Уже более 50 тыс. жителей за эти два-три месяца воспользовались публичными Wi-Fi-точками, — рассказал министр.

По его словам, необходимо продолжать работу в этом направлении.

— Наша задача — чтобы в местах пребывания людей таких точек было как можно больше. На текущий момент [их насчитывается] 200, плюс 300 [появятся] до конца сентября — в октябре. Плюс еще мы, наверное, примем финансовые решения, и от 500 до 1 тыс. точек появятся дополнительно, — заявил спикер.

Эти меры актуальны на фоне ограничений интернета, которые наблюдаются в некоторых районах Казани. С начала сентября операторы связи полностью отключили сеть вокруг Казанского авиационного завода — независимо от режима беспилотной опасности. В результате в Авиастроительном и части Ново-Савиновского района города фиксировались нарушения работы мобильного интернета. Сейчас там действуют стандарты 2G и 3G.



Галия Гарифуллина