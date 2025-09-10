В Минцифры Татарстана прокомментировали ограничения интернета в Казани

Это связано с Казанским авиационным заводом

С начала сентября операторы связи полностью отключили интернет вокруг Казанского авиационного завода — независимо от режима беспилотной опасности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

В результате в Авиастроительном и части Ново-Савиновского района Казани фиксировались нарушения работы мобильного интернета. Сейчас там действуют стандарты 2G и 3G. Связь не блокируется, горожане могут совершать звонки по телефону, подчеркнул министр.



— Да, это медленно, это неудобно, но безопасно для этой территории, — подчеркнул Хайруллин.

Напомним, что в Авиастроительном и северной части Ново-Савиновского района Казани с 2 сентября фиксируются нарушения в работе мобильной связи и интернета. Ранее мэрия, со ссылкой на цифровое ведомство, подтверждала факты отключения связи. Это было связано с зафиксированной угрозой со стороны вероятного противника с применением БПЛА, имеющего возможность управления через мобильный интернет.

Галия Гарифуллина