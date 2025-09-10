В Казани внедрят систему ИИ-мониторинга для борьбы с закладчиками

Ключевая особенность технологии состоит в анализе поведения человека

Фото: Максим Платонов

Минцифры Татарстана анонсировало запуск инновационной системы выявления распространителей наркотиков в столице республики. Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Айрата Хайруллина, внедрение технологии на базе искусственного интеллекта на городских камерах видеонаблюдения произойдет до конца 2025 года.

Хайруллин подтвердил готовность системы к концу текущего года. Он также отметил, что опыт использования ИИ в регионе уже имеется: аналогичные технологии успешно применяются для контроля за перемещением бездомных животных.

Замминистра Альберт Яковлев ранее подробно описывал принцип работы новой системы. По его словам, искусственный интеллект будет анализировать поведение людей на улицах и выявлять признаки, характерные для деятельности распространителей запрещенных веществ.

Власти республики рассматривают возможность дальнейшего расширения функционала системы для решения различных задач городского мониторинга и обеспечения общественного порядка.

Наталья Жирнова