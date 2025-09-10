Власти продают полгектара «воздушной» земли около аэропорта Казани за 86 млн рублей
Вместе с ней предлагается приобрести 492 метра дороги и 572 метра забора
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило аукцион на приобретение пяти участков земли общей площадью 5 658 квадратных метров. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте ведомства. Общая стоимость лота составляет 86,5 млн рублей.
Речь идет о следующих участках:
- земельный участок, вид разрешенного использования — транспорт, площадью 3 853 кв. м;
- земельный участок, вид разрешенного использования — для расширения перрона, площадью 470 кв. м;
- земельный участок, вид разрешенного использования — воздушный транспорт, площадью 1 331 кв. м;
- земельный участок, вид разрешенного использования — воздушный транспорт, площадью 1 кв. м;
- земельный участок, вид разрешенного использования — воздушный транспорт, площадью 30 кв. м, с кадастровым номером 16:24:150301:1973;
Вместе с земельными участками в состав лота входят автомобильная дорога протяженностью 492 метра и забор длиной 572 метра.
По данным публичной кадастровой карты, речь идет об участке за парковкой, расположенной напротив терминала 1а.
Напомним, в августе этого года стало известно об увеличении мощности Международного аэропорта Казани за счет строительства нового терминала. Как ранее писало «Реальное время», стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Завершить его строительство планировали уже в следующем году. После этого он сможет обслуживать как домашние, так и международные рейсы. Общий объем пассажиропотока увеличится до 5,7 миллиона человек в год. Необходимость в расширении инфраструктуры казанского аэропорта назрела давно. Ранее сообщалось, что аэропорт, рассчитанный на прием 2,5 млн пассажиров в год, в 2023 году обслужил вдвое больше — 5 млн человек. За 2024 год было обслужено уже 5,3 млн пассажиров.
