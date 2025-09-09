Эксперт: конец года — лучшее время для поиска новой работы

Сентябрь и октябрь — это месяцы активного рекрутинга. После летнего спада компании возвращаются к работе, утверждают бюджеты и открывают новые вакансии

Фото: Реальное время

Конец года становится удачным периодом для тех, кто хочет поменять работу. Ольга Бухвалова, карьерный эксперт центра «Профессии будущего», рассказала RT на русском о благоприятных условиях на рынке труда в это время.

Сентябрь и октябрь — это месяцы активного рекрутинга. После летнего спада компании возвращаются к работе, утверждают бюджеты и открывают новые вакансии.

— Руководители и HR-специалисты настроены на быстрое закрытие позиций, чтобы укомплектовать штат до конца года, — отметила Бухвалова.

По словам эксперта, в это время соискатели получают доступ к большому выбору вакансий, а процессы собеседований проходят значительно быстрее. Ноябрь и декабрь часто считаются менее активными месяцами, но это мнение ошибочно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Напротив, открываются особые возможности для стратегического поиска, — добавила она.

Многие компании стремятся использовать выделенный на найм бюджет до конца финансового года, что создает дополнительные вакансии.

— Существует практика нанимать сотрудников в декабре с расчtтом на их выход в январе, — пояснила Бухвалова.

Она также подчеркнула важность отраслевых особенностей. Сферы, такие как кибербезопасность и цифровой маркетинг, продолжают активно нанимать вне зависимости от времени года. Следует отслеживать новости компаний и учитывать корпоративные циклы отчетности, которые могут замедлить процесс найма.

Реальное время / realnoevremya.ru

Современные тренды удаленной работы расширяют горизонты поиска, позволяя рассматривать кандидатов из других городов и стран. Бухвалова советует оценить свою готовность к смене работы: «Учитывайте получение ежегодного бонуса и завершение текущих проектов. Новое предложение должно соответствовать вашим долгосрочным карьерным целям».

Напомним, что соискателей больше привлекают брендированные вакансии.



Анастасия Фартыгина