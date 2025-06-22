Исследование: соискателей больше привлекают брендированные вакансии
Для российских соискателей важно брендирование вакансий и индивидуальный дизайн объявлений. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru и Sence Machine.
Проанализировав поведение соискателей при просмотре вакансий, эксперты пришли к нескольким основным выводам.
- Просмотр вакансий — это стресс, связанный с поиском работы и принятием решений. Соискатели часто хмурятся, всматриваются, концентрируются, что говорит об их вовлеченности.
- Наибольшее вовлечение наблюдается при просмотре вакансий с индивидуальным дизайном: в нем проще выделять главное и управлять вниманием пользователя.
- Соискатели смотрят вакансии тщательно, но при этом избирательно. В первую очередь их внимание привлекают название должности, условия труда и график работы.
- Оформление влияет не только на восприятие материалов, но также на запоминаемость информации. Если кандидаты читают просто текст, они мало запоминают. А если этот текст визуализирован, он откладывается в их памяти.
- Брендирование вакансии и страницы компании вовлекает кандидатов и создает с ними эмоциональную связь, что влияет на мотивацию к отклику.
— Если соискатели приходят на собеседование неподготовленными и задают вопросы, ответы на которые есть в вакансии, — это сигнал. Ключевая информация может быть на странице, но, если ее не замечают, есть проблема подачи. Значит, пора пересмотреть структуру и оформление. Обратите внимание на брендирование страниц. Оно повышает интерес соискателей как к вакансии, так и к работодателю, — прокомментировала итоги исследования эксперт брендингового направления hh.ru Анастасия Шавшукова.
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