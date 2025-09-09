Блогера Никиту Ефремова* внесли в список террористов и экстремистов

Ефремову* ранее предъявили обвинения в финансировании экстремистской деятельности

Блогер и основатель сети магазинов одежды Никита Ефремов* теперь значится в списке террористов и экстремистов. Это решение подтверждается данными реестра на сайте Росфинмониторинга.

Ефремову*, родившемуся 12 декабря 1999 года в Москве, ранее предъявили обвинения в финансировании экстремистской деятельности.

Кроме того, в этот же список попала гражданка Украины Ирина Кулиш*. В 2022 году ее осудили на семь лет колонии за попытку подрыва участка референдума в Запорожской области.

Также накануне Росфинмониторинг включил исполнительного директора издательства «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова* в перечень террористов и экстремистов. В мае 2025 года Протопопова* обвинили в продаже книг, содержащих ЛГБТ-идеологию**.

Анастасия Фартыгина