Росфинмониторинг внес Дмитрия Протопопова* в перечень террористов и экстремистов
В мае 2025 года его обвинили в продаже книг, содержащих ЛГБТ-идеологию**
Росфинмониторинг включил исполнительного директора издательства «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова* в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в соответствующем реестре.
— Протопопов Дмитрий Сергеевич, 07.01.1991, город Москва, — указано в реестре Росфинмониторинга.
В мае 2025 года Протопопова* обвинили в продаже книг, содержащих ЛГБТ-идеологию**.
Также в реестр террористов и экстремистов был включен россиянин Даниил Кринари* (Ковалевский). В 2022 году он был задержан по подозрению в создании агентурной сети для подготовки терактов на объектах в Гродно, а в 2024 году приговорен судом к пяти годам колонии.
Справка
* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ.
