В Сочи погиб мирный житель из-за атаки беспилотника ВСУ

Всего за прошедшую ночь ПВО сбили 31 украинский БПЛА

Фото: Василя Ширшова

Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По словам Кондратьева, причиной смерти стали осколки беспилотника, которые попали в машину к мужчине.

Всего, по информации губернатора, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы. Кондратьев заявил, что администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества. Также главе Сочи Андрею Прошунину было поручено оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

— Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье. Также — администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в Самарской области ввели штрафы до 1 млн рублей за публикацию фото— и видеоматериалов о БПЛА.

Наталья Жирнова