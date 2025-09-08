В Самарской области ввели штрафы до 1 млн рублей за публикацию материалов о БПЛА

Решение было принято оперативным штабом региона для повышения безопасности граждан

В Самарской области введены строгие ограничения на публикацию фотографий и видеороликов, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и их последствиями. Теперь за такие посты можно получить штраф до 1 миллиона рублей, пишет RT на русском.

Запрет касается не только обычных граждан, но и СМИ. Под ограничение попадают любые материалы, которые могут раскрыть информацию о месторасположении сил Минобороны России, правоохранительных органов, а также объектов промышленности и военной инфраструктуры. Решение было принято оперативным штабом региона для повышения безопасности граждан.

Штрафы за нарушение нового запрета составляют:

для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подобный запрет ранее ввели в Чувашии, Татарстане и Марий Эле.



Анастасия Фартыгина