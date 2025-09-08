Второй казанский Ту-214 поступил в парк авиакомпании Red Wings

Компания является единственным коммерческим авиаперевозчиком, получившим данную модель в распоряжение

Авиакомпания Red Wings получила второй модернизированный пассажирский самолет Ту-214. Воздушное судно с бортовым номером RA-64549 уже прошло все необходимые процедуры по восстановлению летной годности и получило соответствующий сертификат. Об этот сообщила пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

Примечательно, что самолет произвели на Казанском авиазаводе, и, по информации перевозчика, самолет полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

В ходе модернизации специалисты провели диагностику всех систем, узлов и агрегатов воздушного судна, а также осуществили необходимую техническую модернизацию.



Новый лайнер в ближайшее время приступит к выполнению регулярных рейсов в Грузию и Израиль. Ту-214 — отечественный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку до 210 пассажиров на расстояние до 5 200 километров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский авиазавод начнет поставки Ту-214 коммерческим перевозчикам с 2027 года.

Наталья Жирнова