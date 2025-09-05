Казанский авиазавод начнет поставки Ту-214 коммерческим перевозчикам с 2027 года

В настоящее время предприятие загружено заказами на поставку самолетов для специального летного отряда «Россия»

Фото: Максим Платонов

Казанский авиационный завод сможет начать выпускать пассажирские самолеты Ту-214 для коммерческих авиакомпаний с 2027 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

— Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда «Россия». При этом реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит в период с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков, — пояснил Алиханов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент единственный коммерческий авиаперевозчик, получивший Ту-214, — компания Red Wings. Сейчас идет изготовление второго лайнера для поставки в текущем году. По словам Алиханова, ряд перевозчиков прорабатывает с Объединенной авиастроительной корпорацией графики и условия поставок пассажирских самолетов Ту-214.

Ту-214 — пассажирский самолет, который рассматривается как замена импортным лайнерам большой вместимости и дальности полетов. Машина выпускается Казанским авиационным заводом.

«Ростех» опроверг информацию о том, что проект по строительству мощностей для выпуска авионики для самолетов МС-21, «Суперджет» и Ту-214 в Свердловской области приостановлен.



Рената Валеева