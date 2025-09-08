Президент Федерации тенниса попал в список «Миротворца»*

Причина — «отбеливание репутации России»

Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев попал в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте.

Как сказано на сайте, причиной занесения в список стала его деятельность, связанная с участием в международных теннисных турнирах, якобы используемая для «отбеливания репутации России».

Согласно данным, Тарпищев был внесен в базу еще в 2024 году. Ранее российский режиссер Жора Крыжовников, известный по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте», оказался в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.



Наталья Жирнова