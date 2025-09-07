Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*

Причиной стало участие режиссера в качестве продюсера в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму

Фото: Динар Фатыхов

Российский режиссер Жора Крыжовников, известный по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», оказался в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные базы ресурса, пишет ТАСС.

Личные данные Крыжовникова были внесены в базу «Миротворца»* в 2021 году. Причиной стало участие режиссера в качестве продюсера в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму. Авторы сайта обвинили его в «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова.

Жора Крыжовников известен широкой публике не только как режиссер «Слова пацана», но и как создатель комедий «Горько», «Елки новые», «Елки последние», драмы «Лед-2», сериала «Кухня» и других проектов.

Сайт «Миротворец»*, созданный в 2014 году, публикует персональные данные лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в список «Миротворца»* попали многие журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым и Донбасс, или высказывавшие позицию, не совпадающую с официальной позицией Украины.

Рената Валеева