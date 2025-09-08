В Татарстане протестируют федеральный регистр здоровья спортсменов

Это произойдет еще в восьми регионах страны

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный регистр здоровья спортсменов пройдет тестовое внедрение в девяти регионах России в 2025 году. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, в число пилотных территорий вошли Москва, Татарстан, Башкортостан и ряд других субъектов страны.

По словам Скворцовой, интеграция с регионами прошла успешно, что позволяет двигаться к дальнейшему расширению проекта.

Обновлением стал усовершенствованный паспорт здоровья спортсмена. Документ получил расширенную структуру, включающую не только базовые медицинские данные, но и комплексную информацию о биологическом и генетическом статусе.

В новом паспорте будут отражаться все ключевые показатели: результаты медицинских осмотров, анамнез, функциональное состояние спортсмена на разных этапах его карьеры. Особое внимание уделяется психологическому статусу и способности спортсмена справляться со стрессовыми ситуациями.

Для сборных команд субъектов РФ разработана специальная система работы с новым документом. После заполнения паспорта здоровья и проведения необходимых медицинских обследований Национальный центр спортивной медицины ФМБА формирует индивидуальные методические рекомендации для каждого спортсмена.

Наталья Жирнова