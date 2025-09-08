Татарстан вошел в топ-5 рейтинга рынка труда

Республика сохранила за собой четвертое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял лидирующую позицию в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда по итогам 2024 года. Республика сохранила свое четвертое место, сказано в исследовании РИА «Новости».



Лидерами рейтинга стали Москва (98,04 балла) и Санкт-Петербург — 97,95 балла. За ними следует Московская область, у нее 97,51. Татарстан за собой сохранил четвертую позицию, набрав ровно 89 баллов. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область — 86,56.

Общая ситуация на российском рынке труда в 2024 году характеризуется снижением безработицы до рекордно низких показателей и существенным ростом заработных плат. При этом в регионах наблюдались значительные различия в развитии трудовых ресурсов. По результатам исследования, средний рейтинговый балл по стране увеличился на 4,57 пункта по сравнению с предыдущим годом. «Реальное время» сообщало, что в Татарстане показатель от общего числа трудоспособного населения региона 2024 года составил 0,17%.



Ранее Татарстан вошел в топ-5 самых привлекательных для молодежи регионов России.

Наталья Жирнова