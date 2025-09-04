В Татарстане уровень безработицы в июле вырос

Но остается ниже показателей прошлого года

Фото: Альберт Муклаков

На конец июля 2025 года количество зарегистрированных безработных в Татарстане составило 3,3 тысячи человек. Это самый высокий показатель за январь — июль текущего года. Тем не менее это меньше, чем в прошлом году. Для сравнения: если в 2025 году показатель от общего числа трудоспособного населения региона составил 0,16%, то в аналогичном периоде прошлого года — 0,17%. Такие данные стали известны из доклада о социально-экономическом положении республики на сайте Росстата.

Согласно данным, большинство зарегистрированных безработных — это 2,9 тыс. человек, или 87,4% от общего числа, — получают государственное пособие по безработице.

В течение июля 2025 года за помощью в трудоустройстве в службы занятости обратились 1,9 тыс. граждан. Из них статус безработного был присвоен 1 тыс. человек, что на 9,8% меньше показателя июля прошлого года.

Отмечается снижение эффективности трудоустройства: в июле 2025 года работу нашли 437 человек, что на 28,7% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

При этом соотношение между количеством незанятых граждан и имеющимися вакансиями остается стабильным. На одну заявленную предприятиями вакансию приходится лишь 1/10 незанятого гражданина, что соответствует показателям июля прошлого года. На момент июля 2025 года предприятий нуждаются в 53 тыс. работниках.

Татарстан на втором месте в топ-5 регионов по получению субсидий по борьбе с безработицей. Республика получит почти 680 млн рублей на поддержку трудовой занятости.

Наталья Жирнова