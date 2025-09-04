Татарстан вошел в топ-5 самых привлекательных для молодежи регионов России
По данным исследования, 70% молодежи в стране удовлетворены жизнью в своих регионах
Татарстан занял пятое место в рейтинге самых привлекательных для молодежи регионов России. Об этом стало известно на Восточном экономическом форуме, где Агентство стратегических инициатив представило новый индекс привлекательности, пишет ТАСС.
— Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Татарстан — топ абсолютно понятен, — отметил директор направления АСИ «Молодые профессионалы» Александр Вайно.
В десятку также вошли Ленинградская область, Сахалинская область, Красноярский край, Воронежская и Тюменская области. По данным исследования, 70% молодежи в стране удовлетворены жизнью в своих регионах.
Вайно добавил, что индекс поможет местным властям выявить перспективные направления для улучшения привлекательности регионов.
— Зная сильные и слабые стороны региона, можно разрабатывать целевые программы поддержки, — подчеркнул он.
Напомним, что в Татарстане на 90% выполнены работы по капремонту молодежных (подростковых) клубов в рамках республиканской программы. Этот проект направлен на создание условий для самореализации молодежи и поддерживает цели национального проекта «Молодежь и дети».
