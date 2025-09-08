В Казань с Кубком России вернулась команда по регби «Стрела — Ак Барс»

Накануне они обыграли «Локомотив-Пензу»

В ночь с 7 на 8 сентября в Казань вернулась команда «Стрела — Ак Барс» — победители PARI Кубка России по регби. В республику они «вернули» трофей, который в прошлый раз завоевали в 2023 году.

— Парни выложились на 100%, отдали все, что у них есть, — прокомментировал тренер нападающих команды Гари Бота в телеграм-канале клуба.

Кубок уже второй раз находится в столице Татарстана: в 2023 году также на «ВТБ-Арене» казанцы переиграли «Красный Яр» со счетом 23:12.

Напомним, что в финальном матче, прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве, казанцы со счетом 13:7 одержали победу над «Локомотивом-Пензой».



Наталья Жирнова