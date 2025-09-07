Словакия заявила о бесперебойных поставках нефти

Ночная атака на российский продуктопровод не повлияла на них

Фото: Реальное время

Поставки нефти в Словакию осуществляются без перебоев, и ночная атака на российский продуктопровод не повлияла на них. Об этом сообщила вице-премьер — министр экономики республики Дениса Сакова.

— Нефть в Словакию поступает без остановки. Ночная атака на российский продуктопровод не влияет на ее поставки, — написала Сакова на своей странице в Facebook*.

Напомним, что в августе Словакия столкнулась с перебоями в поставках нефти по нефтепроводу «Дружба» после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка была возобновлена спустя неделю, 28 августа.

В связи с этим Словакия вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по данному маршруту. Словацкие власти подчеркивали, что атаки Киева на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб не только интересам Словакии, но и самой Украине, поскольку братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти, может не произвести достаточный объем топлива для нужд страны.

Рената Валеева