Словакия заявила о бесперебойных поставках нефти
Ночная атака на российский продуктопровод не повлияла на них
Поставки нефти в Словакию осуществляются без перебоев, и ночная атака на российский продуктопровод не повлияла на них. Об этом сообщила вице-премьер — министр экономики республики Дениса Сакова.
— Нефть в Словакию поступает без остановки. Ночная атака на российский продуктопровод не влияет на ее поставки, — написала Сакова на своей странице в Facebook*.
Напомним, что в августе Словакия столкнулась с перебоями в поставках нефти по нефтепроводу «Дружба» после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Прокачка была возобновлена спустя неделю, 28 августа.
В связи с этим Словакия вместе с Венгрией обратилась в Еврокомиссию с жалобой, попросив гарантировать безопасность поставок нефти по данному маршруту. Словацкие власти подчеркивали, что атаки Киева на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб не только интересам Словакии, но и самой Украине, поскольку братиславский НПЗ Slovnaft, работающий на российской нефти, может не произвести достаточный объем топлива для нужд страны.
Справка
*запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».