Российские компании увеличат инвестиции в разведку золота на треть до 103 млрд рублей
Российские компании планируют значительно увеличить свои вложения в геологоразведку золота. В 2025 году они намерены инвестировать 103 млрд рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.
- Козлов уточнил, что высокая востребованность золота привлекает частные инвестиции в эту сферу. Окончательный объем частных вложений станет известен в начале 2026 года.
Государственные инвестиции в разведку золота останутся на уровне прошлого года и составят 1,03 миллиарда рублей. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, его главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА «Новости» является генеральным информационным партнером форума.
Напомним, что объем международных (золотовалютных) резервов России в августе 2025 года увеличился на $7,9 млрд, или на 1,2%, и достиг $689,5 млрд по состоянию на 1 сентября.
